Продажи Mazda взлетели в России почти в 9 раз

Аналитик Целиков назвал причину ажиотажного спроса на Mazda в России

По данным главы агентства « Автостат» Сергея Целикова, за январь – июнь 2026 года в России поставили на учет свыше 11,7 тысячи автомобилей Mazda. Для сравнения: в первой половине 2025-го этот показатель составлял лишь 1362 машины – то есть рост в 8,6 раза. Эксперт сравнил текущую ситуацию с периодом до 2022 года, когда у бренда был официальный дистрибьютор и работала сборка CX-5 на Дальнем Востоке.

Успех японской марки во многом объясняется одной конкретной моделью – кроссовером Mazda CX-5. Речь идет о версии с 2,0-литровым атмосферным двигателем Skyactiv-G, который выдает 150 л.с. и порядка 208 Н·м крутящего момента. Агрегат этот, кстати, весьма надежен: в паре с 6-ступенчатым автоматом и при нормальном обслуживании он спокойно ходит 250-300 тыс. км без капитального ремонта.

Сейчас, когда на фоне ограничений по льготному утильсбору для моторов мощнее 160 л.с. и общего падения качества топлива многие китайские конкуренты с их высокофорсированными турбодвигателями теряют привлекательность, атмосферный CX-5 чувствует себя как нельзя лучше. По сути, эта модель не только удерживает лидерство в сегменте альтернативного импорта, но и вполне способна откусывать долю рынка у «китайцев».

Mazda CX-5

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