Новая Volga — китайская? Или все-таки наша?

Максим Кадаков рассказал, почему не стоит жалеть о Волге из 1990-х

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков взял на тест-драйв новый седан Volga C50 и провел параллели с прежними машинами Горьковского автозавода.

Он заметил, что новая Волга действительно немного напоминает «двадцатьчетверку» и ее более поздние итерации: габариты сходные, а колесная база – один в один... Но на этом общие черты заканчиваются: у Волги C50 передний привод, 2-литровый турбомотор с родословной Volvo, 7-ступенчатая роботизированная коробка, настраиваемый электроусилитель руля, дисковые тормоза «по кругу»...

Панель приборов и меню медиасистемы грамотно переведены на русский язык. Селектор трансмиссии – на рулевой колонке. А вот беспроводной зарядки нет – обещают позже

Словом, у новой Волги все как у Geely Preface, локализованным двойником которого она и является. Хорошо это или плохо?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Стоит ли грустить о том, что новая Волга – это, по сути, китайский автомобиль с другими эмблемами? Я не грущу. Еще в девяностых было понятно, что «та самая» Волга свое отжила. И если бы ее выпускали до сих пор, так и осталась бы она вторичным продуктом.

В конце концов, горьковские автомобили начинались когда-то с лицензионного Форда-А, который превратился в ГАЗ-А – и никто по этому поводу не роптал. Да, его сразу начинали с «полного цикла», фактически купив завод «под ключ». Сейчас другой путь: будем осваивать локализацию постепенно.

Сначала в Нижнем Новгороде наладят сварку и окраску кузовов – полагаю, это произойдет еще до конца текущего года. Затем пойдут в штамповку кузовных панелей, а следом – в локализацию двигателя и коробки передач. При малых объемах выпуска всё это не имеет смысла. Но поскольку три модели (С50, К40 и К50) построены на одной платформе, игра стоит свеч.

Подробный тест-драйв нового седана Volga C50 – в материале «За рулем»!