Зарядка электрокара с комфортом: кофе и 18 станций в хабе
Подведены результаты работы двух пилотных зарядных хабов, введенных в эксплуатацию в текущем году на парковочных объектах «Московского паркинга» у станций «Волоколамская» и «Измайлово».
Общее количество сеансов зарядки электромобилей на них превысило 3,5 тысячи, что свидетельствует о высоком спросе на услугу.
Техническая оснащенность хабов включает по 18 ультрабыстрых зарядных постов мощностью до 240 кВт с функцией автоматической балансировки.
ИТ-решение разработано профильными специалистами Транспортного комплекса. Оборудование обеспечивает совместимость с основными типами коннекторов и суточную пропускную способность до 500 транспортных средств. Инфраструктура дополнена зонами отдыха с автоматическими торговыми точками.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем зарядную инфраструктуру для электротранспорта. В этом году для удобства владельцев электромобилей открыли городские комплексы на парковках «Московского паркинга» у метро и МЦК.
Продолжим расширять сеть электрозарядок, чтобы их становилось больше в каждом районе столицы».
С целью стимулирования ночных зарядок действует дифференцированный тариф: с 22:00 до 08:00 стоимость составляет 14 руб./кВт (в дневное время – 20 руб./кВт).
Парковочное пространство на первом часе пребывания предоставляется бесплатно для всех пользователей.
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