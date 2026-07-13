Зарядка электрокара с комфортом: кофе и 18 станций в хабе

Ликсутов: Зарядные хабы у «Волоколамской» и «Измайлово» уже обслужили электромобили более 3,5 тыс. раз

Подведены результаты работы двух пилотных зарядных хабов, введенных в эксплуатацию в текущем году на парковочных объектах «Московского паркинга» у станций «Волоколамская» и «Измайлово».

Общее количество сеансов зарядки электромобилей на них превысило 3,5 тысячи, что свидетельствует о высоком спросе на услугу.

Техническая оснащенность хабов включает по 18 ультрабыстрых зарядных постов мощностью до 240 кВт с функцией автоматической балансировки.

ИТ-решение разработано профильными специалистами Транспортного комплекса. Оборудование обеспечивает совместимость с основными типами коннекторов и суточную пропускную способность до 500 транспортных средств. Инфраструктура дополнена зонами отдыха с автоматическими торговыми точками.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем зарядную инфраструктуру для электротранспорта. В этом году для удобства владельцев электромобилей открыли городские комплексы на парковках «Московского паркинга» у метро и МЦК.

Продолжим расширять сеть электрозарядок, чтобы их становилось больше в каждом районе столицы».

С целью стимулирования ночных зарядок действует дифференцированный тариф: с 22:00 до 08:00 стоимость составляет 14 руб./кВт (в дневное время – 20 руб./кВт).

Парковочное пространство на первом часе пребывания предоставляется бесплатно для всех пользователей.

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