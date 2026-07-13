В России появился новый надежный кроссовер Volkswagen дешевле 2 млн рублей

Volkswagen T-Cross ввозят в РФ из Китая и Японии с ценами от 1,76 млн рублей

В середине лета 2026 года российские покупатели получили доступ к новому кроссоверу Volkswagen T-Cross. Машину привозят из двух стран – Китая (с левым рулем) и Японии (с правым). На одном из классифайдов за нее просят от 1,76 млн рублей.

Volkswagen T-Cross

Для сравнения: если бы этот Фольксваген продавался у дилеров официально, он, теоретически, мог бы составить конкуренцию Tenet T4 калужской сборки, который стоит от 2 089 000 рублей. Не говоря уже о «донорском» Chery Tiggo 4 за 2 039 000 рублей, Jeland J6 (от 2,29 млн) и Belgee X50+, минимальная цена которого уже перевалила за 2,32 миллиона.

Самый привлекательный вариант за 1 760 000 рублей – это «китайская» версия T-Cross от совместного предприятия SAIC-Volkswagen. Объявление о заказе опубликовано во Владивостоке.

Комплектацию продавцы не описывают, но визуально машина оснащена кондиционером, цифровой приборной панелью и сенсорным экраном медиасистемы. Руль тут мультифункциональный, зато оптика – обычная, галогенная. А мотор заводится не кнопкой, а ключом: привычный по-старому.

Интерьер Volkswagen T-Cross

Под капотом стоит атмосферный двигатель объемом 1,5 литра на 110 лошадиных сил из семейства ЕА211. По сути, это практически копия мотора CWVA/CWVB, который устанавливали на российские версии Volkswagen Polo и Skoda Rapid. В паре с ним работает классический шестиступенчатый автомат Aisin – знакомый многим агрегат.

Версия из Японии

Японский T-Cross отличается не только правым рулем – у него немного другой дизайн снаружи и внутри. Но и стоит он немного больше: такой кроссовер, согласно объявлению, можно заказать во Владивостоке за 1 890 000 рублей. Правда, за эти деньги предлагают не атмосферник, а 1,0-литровый турбомотор мощностью 116 л.с. и робот DSG.

Список опций тут куда богаче: покупатель получает цифровую «приборку», кожу на руле, медиасистему с тачскрином, камеру заднего вида с динамической разметкой, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат, систему слежения за слепыми зонами, бесключевой доступ и пуск мотора с кнопки.

К слову, параллельный импорт в России не ограничивается кроссоверами. Ранее на нашем рынке появился новый седан Volkswagen Lavida Pro – модель вышла на китайский рынок всего полгода назад. Сейчас такой автомобиль предлагают заказать минимум за 1 520 000 рублей.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о том, как ведет себя на наших дорогах другой популярный компактный кроссовер.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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