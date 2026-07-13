Названы самые дешевые кроссоверы некитайских марок в России: 10 моделей

Москвич 3 признан самым доступным некитайским кроссовером на российском рынке

Тренд на локализацию производства в России привел к тому, что рынок наполнился кроссоверами под местными брендами: XCite, Москвич, Tenet и другие. Но какова реальная цена вопроса? Эксперты изучили свежие прайс-листы и собрали десятку самых доступных SUV, которые не имеют прямого отношения к материковому Китаю. Условие лишь одно – стоимость не превышает 3 млн рублей.

Лидером рейтинга стал компактный Москвич 3 – его создали на базе JAC Sehol X4. Ценник стартует от 1 952 000 рублей за версию «Стандарт Плюс Телематика» 2025 года. Под капотом – 1,5-литровый турбомотор на 136 л. с., шестиступенчатая механика и передний привод. В начальной комплектации уже есть люк, кондиционер, круиз-контроль и мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном.

Москвич 3

Вторую строчку занял Tenet T4 с рекомендованной ценой от 2 089 000 рублей за комплектацию «Лайн». У него 1,5-литровый атмосферник мощностью 113 л. с., пятиступенчатая МКПП и передний привод. В базе – светодиодная оптика, рейлинги, камера заднего вида и подогрев сидений с рулем. Имеется даже дистанционный запуск мотора.

Tenet T4

Тройку лидеров замыкает Tenet T4L – удлиненная версия с ценником от 2 259 000 рублей за «Актив» 2026 года. Тут уже стоит 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с., работающий с шестиступенчатым роботом. Стандартное оснащение включает 18-дюймовые диски, круиз-контроль и камеру заднего вида.

Tenet T4L

Четвертое место досталось Belgee X50+, заменившему модель X50. Его советуют покупать за 2 319 990 рублей в базе «Актив». Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором (147 л. с.) и семиступенчатой преселективной коробкой. В стандарте – цифровая приборка на 8,8 дюйма, климат-контроль, обогрев сидений и руля, а также передние и боковые подушки безопасности.

Belgee X50+

Пятая позиция у XCite X-Cross 7, который собирают на бывшем заводе Nissan в Питере. Базовая версия «Драйв» стоит 2 549 000 рублей, но с учетом выгоды в 100 000 рублей отдают за 2 449 000 рублей. Под капотом – 1,5-литровый турбомотор (147 л. с.) с вариатором. В оснащение входят 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль и мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем.

XCite X-Cross 7

Шестым идет Solaris HC (переименованная Hyundai Creta) с ценником от 2 500 000 рублей. За эти деньги предложат переднеприводную версию «Прайм» с 1,6-литровым двигателем на 123 л. с. и механикой. Комплектация скромная: кондиционер, аудиосистема, подогрев передних кресел и фронтальные подушки.

Solaris HC

Седьмое место занял белорусский Belgee X70 за 2 579 990 рублей в версии «Актив». Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 150 л. с. и классическим шестиступенчатым автоматом.

В начальной комплектации – двухзонный климат, цифровая приборка на 7 дюймов, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном и подогрев практически всего.

Belgee X70

Замыкают список кроссоверы за 2,7-3 млн рублей

Восьмым оказался Tenet T7 (он же ребрендированный Chery Tiggo 7L) за 2 735 000 рублей. Под капотом – 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. и семиступенчатый робот. В базовом исполнении есть дистанционный запуск, двухзонный климат, обогрев сидений и лобового стекла. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto без проводов.

Tenet T7

Предпоследним идет XCite X-Cross 8. С учетом выгоды в 300 000 рублей его можно взять за 2 759 000 рублей. Семиместный кроссовер оснащается 1,6-литровым турбомотором (150 л. с.) и роботом.

Привод может быть передним или полным. В базе – камеры кругового обзора, передние и задние парктроники, а также система стабилизации.

XCite X-Cross 8

Завершает десятку электрический Evolute i-Joy. Его рекомендованная цена – 2 974 000 рублей, но с госсубсидией по льготному автокредитованию стоимость падает до 2 049 000 рублей. Это переименованный Dongfeng Nammi 06 с электромотором на 163 л. с. Батарея емкостью 51,87 кВт·ч позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд, а запас хода – 386 км по WLTP. Правда, базовое оснащение уже включает вентиляцию и память настроек водительского кресла.

Evolute i-Joy

О том, из-за чего вырастут цены на все комплектующие, «За рулем» недавно объясняли.