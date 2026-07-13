Как стоимость владения авто изменилась из-за роста цен на топливо

НАПИ: на сколько подорожало владение автомобилем после повышения цен на топливо

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) рассчитало стоимость владения машинами в Москве до и после повышения цен на топливо . В качестве примера использовался самый продаваемый в стране легковой автомобиль, а также самосвал.

Так, стоимость владения Lada Granta Classic за 1 км пути до повышения цен составляла 13,78 рубля, после – 14,18 рубля. Таким образом, стоимость владения выросла на 2,9%.

При подсчетах учитывалось, что цена бензина АИ-95, которым заправляют Lada Granta, выросла с 68,20 до 74 рублей за литр. Собственником автомобиля является физлицо, которые купило машину за собственные средства. Срок владения составляет 3 года, среднегодовой пробег – 20 тыс. км.

В результате стоимость владения Грантой в год выросло с 275,7 тыс. до 283,5 тыс. рублей. А за три года – с 827 тыс. до 850,6 тыс. рублей.

Также эксперты подсчитали стоимость владения самосвалом FAW 658983 (юрлицо; финансовый лизинг; пятилетний срок владения; среднегодовой пробег в 100 тыс. км). Учитывалось, что дизельное топливо до повышения цен стоило 74,28 рубля за литр, а после – 82 рубля. Стоимость владения FAW 658983 за 1 км до повышения цен составляла 63,95 рубля, после – 66,68 рубля (+4,3%).

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