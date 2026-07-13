Эти автокомпании переписали ценники: какие модели подорожали и подешевели

Эксперт Мосеев: Какие компании ввели скидки на свои автомобили в России

Эксперт Олег Мосеев и CARgument рассказали об изменении в прайс-листах автомобильных компаний. Так, с 06.07 по 10.07 Jaecoo/Jeland установили скидку для J6 в размере 100 000 рублей на комплектацию Active/ Актив 2026 г.в. Компания GAC решила прекратить действие дисконтов на ряд популярных версий. Скидка в 150 тысяч рублей больше не действует на GS8 в комплектации GL 5 seats (2025 год), равно как и на GS8 New и GS8 Traveller во всех исполнениях того же года. Причина, по всей видимости, в том, что запасы этих машин у дистрибьютора заметно иссякли.

BAIC, напротив, пошел по пути дифференциации. Для U5 Plus в версиях Honor и Престиж (25PY) произошло снижение – с 2 150 000 до 2 070 000 рублей, то есть минус 80 тысяч. Зато комплектация Luxury, наоборот, подорожала: с 1 990 000 до 1 999 000 рублей. Прибавка символическая (+9 тысяч), но интересно другое: ценники на разные версии стали почти одинаковыми.

Настоящий ценовой шок подготовил Eonyx. Компания сняла с продажи комплектацию Standard / Стандарт 2025 года – а вместо не выкатила те же модификации, но уже 2026-го. И вот тут цифры говорят сами за себя. Самый скромный рост у модели М2: с 680 000 до 868 725 рублей – плюс почти 189 тысяч. Profi Cargo взлетел в цене с 655 000 до 890 тысяч, а Profi Pickup – с 590 000 до 850 тысяч. Да, это прибавка в 44 процента.

Впрочем, есть и хорошие новости для тех, кто ищет выгоду. Huanghai неожиданно пошел на снижение: обе комплектации пикапа N7 подешевели на 200 тысяч рублей. Light теперь стоит 3,5 млн вместо 3,7, а версия 4WD Standard – 3,79 млн против прежних 3,99. Таким образом, скидка составила примерно 5%.

Тем временем на рынок выходят свежие модели. Deepal представил S07 в версии Techno / Техно (25PY) – гибрид мощностью 238 л.с. оценен в 5 289 900 рублей. У Esteo тоже новинка: внедорожник МХ вышел в двух вариантах – Premium (3 990 000) и Flagship (4 290 000), оба с полным приводом и 197-сильным мотором. Ну а GAC, помимо отмены скидок, еще и анонсировал цены на Hyptec HT в топ-комплектации EX Premium – 5 999 000 рублей.

Эксперт Мосеев резюмирует: производители по-прежнему стремятся в сегмент, где предложение и так зашкаливает. Когда же они обратят внимание на более доступные ниши, остается только гадать.

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