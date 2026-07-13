Голосуем за лучший бренд автохимии

Стартовало голосование в номинации «Автохимия» премии потребительского доверия Бренд года «За рулем»

В рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем», где каждый из вас может выбрать самую достойную торговую марку, открылось голосование в номинации «Автохимия».

В этом году аналитический партнер премии, компания РОМИР, представила список из 31 бренда, которые являются наиболее популярными по результатам продаж в России.

Переходите по ссылке и отмечайте трех претендентов на победу либо добавляйте свой вариант в графе «Другой».

А списки финалистов мы обнародуем уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика»!