Свежая статистика дорожных аварий: в Питере — бить?

ПромРейтинг: количество ДТП в Санкт-Петербурге выросло на 40%

Аналитическое агентство «ПромРейтинг» опубликовало обзор аварийности на дорогах РФ по данным ГИБДД за первое полугодие 2026 года.

Среди регионов с наибольшим количеством ДТП выделяется Санкт-Петербург: вопреки общему тренду на снижение аварийности, в Северной столице зафиксирован рост количества дорожных аварий сразу на 39,8% – по сравнению с первой половиной прошлого года. Причины источник не приводит. Санкт-Петербург сейчас находится на третьей строчке антирейтинга, выше – только Москва и весь Краснодарский край.

В обоих этих регионах наблюдается незначительное снижение числа ДТП, что укладывается в общероссийскую тенденцию: в первом полугодии 2026-го на всей территории РФ произошло 54 289 аварий, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Десятка самых аварийных регионов за год почти не изменилась, лишь Самарская область сумела снизить количество дорожных инцидентов и опуститься на шестое место.

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