Плохой бензин убивает моторное масло быстрее, чем детонация

Константин Ершов: Сера в топливе превращает смазку в кислоту за 3 тысячи км

Большинство водителей боятся плохого топлива из-за риска поломки форсунок или катализатора. Однако самый скрытый и дорогой урон приходится на масляную систему.

Как объяснил автоэксперт Константин Ершов, высокое содержание серы и тяжелых фракций в бензине резко сокращает ресурс моторного масла, а значит, и всего двигателя.

При сгорании серы образуются оксиды, которые в паре с водяным паром внутри мотора превращаются в сернистую и серную кислоты. Эти агрессивные вещества попадают на стенки цилиндров, смешиваются со смазкой и уходят в картер.

Современные масла содержат щелочные присадки, призванные нейтрализовывать кислоту, – этот запас измеряется щелочным числом (TBN). Чем оно выше, тем дольше масло защищает металл. Но на сернистом топливе щелочь расходуется катастрофически быстро: если по регламенту ресурс рассчитан на 7-10 тысяч километров, то в реальности его может хватить лишь на 3-5 тысяч.

Когда щелочной резерв падает, внутри двигателя возникает кислая среда. Это ведет к коррозии вкладышей и шеек коленвала, усиленному износу поршневых колец и зеркала цилиндров, а также к образованию лаковых отложений на клапанах. Дополнительно некачественное топливо разжижает масло из-за попадания бензина в картер – вязкость падает, пленка становится тоньше, а давление хуже держится. В итоге смазка одновременно становится слишком жидкой и агрессивной, что многократно ускоряет износ мотора.

Многие полагаются на присадки, но их ресурс не бесконечен. Если вся щелочь уходит на борьбу с серой, то на очистку, дисперсию шлама и защиту от окисления ее уже не остается. Владелец продолжает ездить с прежним интервалом замены, даже не подозревая, что масло уже потеряло защитные свойства.

Эксперт рекомендует сокращать межсервисный пробег: при регулярной заправке сомнительным топливом переходить на замену моторного масла с интервалом 5-6 тысяч километров, а в тяжелых условиях сократить этот интервал до 3-5 тысяч.

Поводами для срочной диагностики должны стать повышенный расход топлива, нестабильный холостой ход, дым из выхлопа или запах серы, а также ошибки по токсичности. В таких случаях лучше сразу проверить масло, топливную систему и катализатор на СТО.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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