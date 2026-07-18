у Suzuki Jimny появился съемный верх, но есть одно «но»

Накладка на окна и крышу Suzuki Jimny превращает современный внедорожник в ретрокабриолет

Японское ателье Damd, известное своими смелыми стайлинг-китами, нашло необычный способ удивить фанатов Jimny.

Вместо очередной вариации на тему культовых внедорожников,инженеры выпустили аксессуар, который ностальгирует по собственному прошлому модели. Новинка под названием Slash Garnish представляет собой декоративную диагональную планку, которая монтируется прямо на задние боковые стекла. Этот простой ход визуально делит окно на две части, имитируя знаменитый силуэт версий Jimny прошлых поколений с мягкой крышей.

Главная ирония в том, что актуальный Jimny никогда не выпускался в варианте со съемным тентом, но Damd решил исправить это недоразумение за счет оптической иллюзии. Чтобы усилить эффект, тюнер предлагает перетянуть крышу и задние стойки контрастной пленкой, создавая полное ощущение того, что жесткого верха больше нет – и вы смотрите на долгожданный кабриолет.

Для фанатов ретро предусмотрена даже опциональная деревянная вставка, которая гармонирует с багажником на крыше из той же линейки Damd. Аксессуар предназначен исключительно для трехдверных версий – как для японской Kei-версии, так и для глобальной Sierra, а вот длиннобазному Jimny Nomade такой трюк не подойдет из-за другой геометрии кузова.

В Японии минимальная цена вопроса стартует от 52 800 иен (около 330 долларов, 25 тыс. руб.), однако полный «ретропакет» с покраской, доставкой и деревянным декором может обойтись почти в 720 долларов. Получился дорогой, но крайне эффектный способ заставить прохожих гадать, что это за странная версия Jimny?