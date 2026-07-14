Появились первые фото совершенно нового седана Jetta: подробности о модели

Опубликованы фото серийной версии крупного электрического седана Jetta M6

О том, что китайская марка Jetta готовит большой седан, заговорили еще в апреле: тогда модель показали в камуфляже на пекинской выставке. И вот на сайте Министерства промышленности КНР наконец появились снимки версии, готовой к серийному выпуску.

Судя по изображениям, четырехдверка получила глубокие выштамповки по бокам и зауженную оптику. Привычной решетки радиатора здесь нет – это характерно для большинства электрокаров, зато есть широкий воздухозаборник снизу. А на переднем правом крыле заметна крупная крышка зарядного порта.

Jetta M6

Еще бросается в глаза покатая линия крыши, треугольные окошки за задними стойками и дверные ручки, почти скрытые в кузове. Зеркала заднего вида крупные, на ножках, а нижнюю часть кузова прикрывают аккуратные накладки из некрашеного пластика.

Габариты седана – 4806×1868×1500 мм при колесной базе 2820 мм. По сути, это среднеразмерная модель.

Машина построена на платформе Volkswagen CMP, где используется китайская электронная архитектура CEA. Она объединяет мультимедиа с цифровыми сервисами, системы автопилота (без лидара) и OTA-обновления по воздуху.

Из документов китайского Минпрома следует, что Jetta M6 – чистый электрокар. Привод только передний, а моторов два на выбор. Базовый вариант выдает 154 л.с., топовый – 197 л.с. Вот только данных о емкости батареи и запасе хода в документах нет.

Кстати, Jetta M6 позиционируется как одна из самых доступных электрических моделей в Китае. В продаже новинка должна появиться до конца 2026 года. Напомним, что сегодня в гамме Jetta пять моделей: седаны VA3 и VA7, а также кроссоверы VS5, VS7 и VS8.

Ранее «За рулем» подробно объяснили, чем электрический седан Jetta отличается от других китайских новинок.