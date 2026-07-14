Как правильно обкатать новую машину

Эксперт Попов: Для обкатки нового автомобиля нужно проехать от 2 до 5 тыс. км

Сразу после приобретения авто гонять его на пределе возможностей нельзя – узлы и агрегаты должны сперва притереться. Об этом предупредил автомобильный специалист Дмитрий Попов.

Эксперт пояснил: заводские детали изготавливаются по определенному стандарту, но после начала эксплуатации они трутся друг о друга и со временем притираются. Правда, процесс у разных моделей неодинаков – в одном случае хватит 2 тысяч километров, в другом потребуется целых 5 тысяч.

Особенно важно в этот период щадить машину от критических нагрузок. Резкие рывки, экстренные торможения и передвижение по пересеченной местности – все это под запретом. Вторая цель обкатки – вовремя заметить заводские дефекты.

О том, какие китайские машины сегодня выбирают чаще всего, «За рулем» недавно подробно рассказал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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