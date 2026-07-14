УАЗ запустил сборку внедорожников с коробкой-автомат

На УАЗе стартовало производство внедорожных пикапов с 8-ступенчатым автоматом

Пикап Sollers ST8, являющийся локализованной в Ульяновске копией модели JAC T8, получил новую модификацию.

По конвейеру УАЗа пошли ST8, комплектующиеся 2-литровым бензиновым двигателем (224 л.с., 390 Нм) в сочетании с 8-ступенчатой АКП с гидротрансформатором и возможностью принудительного переключения. Это сочетание уже знакомо по «старшему» Sollers ST9 (в оригинале JAC T9), а вот Sollers ST8 до последнего времени комплектовался лишь 6-ступенчатой МКП в паре с бензиновым мотором 2,4 л (204 л.с.) или 2-литровым дизелем на 136 л.с.

Как рассказала пресс-служба «Соллерса», применение нового двигателя и автоматической коробки потребовало доработки панели пола и моторного отсека. В арсенале у пикапа останется подключаемый полный привод и понижающая передача. Грузоподъемность – 900 кг.

Напомним, пикапы бренда Sollers собираются на мощностях УАЗа по технологии полного цикла, включющего штамповку, сварку, окраску и сборку. Продажи пикапов Sollers ST8 с новым двигателем и автоматом планируют начать в августе. Комплектаций будет две – «Люкс» и «Премиум». Цены пока неизвестны. Обычный ST8 на механике стоит от 2 918 000 рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, что перспективный внедорожник Sollers S9 уже проходит сертификацию.