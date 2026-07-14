Большая скидка на гибриды — всё? Надо брать сейчас?

Кадаков: субсидию на электромобили «размажут» на большее количество покупателей

Как ранее сообщал «За рулем», субсидируемая государством скидка на покупку электромобиля или гибрида может сократиться с 35% до 10%.

Эту перспективу Минпромторг уже начал обсуждать с участниками рынка, причем дополнительно предлагается уменьшить и максимальную скидку в рублях – с нынешних 925 тысяч рублей до 500 тысяч. Исключение из этого обновленного правила все же планируют сделать: для серьезно локализованных в России электромобилей или гибридных машин все оставят, как сейчас. Правда, есть загвоздка: настолько локализованных «электричек» в РФ пока нет.

Главный редактор «За рулем» рассказал, почему планируются эти нововведения и как следует вести себя в этой ситуации тем, кто присматривается к покупке авто на новых источниках энергии.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Сейчас при покупке российских NEV-автомобилей (на новых источниках энергии) в кредит или в лизинг государство субсидирует до 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. Это касается и электромобилей, и гибридов российской сборки, даже не слишком локализованных.

Минпром подумывает урезать субсидию: 10% от цены машины, но не более 500 тысяч рублей. Как вариант: если модель набирает 2500 баллов локализации и более, то субсидия остается на уровне 35%, а если не набирает, то субсидия — всего лишь 10%. Но пока 2500 баллов не набирает ни один NEV-автомобиль российской сборки.

Выделяемые государством деньги хотят «размазать» на большее количество покупателей (машин). Ведь эти средства вовсе не безграничны: в 2026 году в бюджете РФ на программу льготного автокредитования предусмотрено 20 млрд рублей, лизинга — 30 млрд рублей. Большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. Кроме того, такой подход должен стимулировать дальнейшую локализацию.

Пока это только обсуждение, но решение могут принять до конца года. Так что, если планировали купить электромобиль или гибрид со скидкой — поторопитесь.

Ранее «За рулем» назвал средний срок службы электромобилей в Китае.