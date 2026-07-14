Топливный кризис в РФ: люди перестали покупать машины и пересаживаются на дизель

РОАД: в июле поток клиентов в автосалоны упал на 20% из-за проблем с бензином

Проблемы с топливом на заправках привели к резкому падению продаж машин в России. Причем покупатели все чаще отдают предпочтение дизельным и электрическим моделям, обходя бензиновые версии стороной. Эти данные «Газете.Ru» подтвердили опрошенные автодилеры и рыночные эксперты.

«Люди взяли паузу и смотрят, что будет происходить. В этой обстановке бежать покупать автомобили они не будут. Мы наблюдаем снижение трафика в автосалонах летом клиентов всегда меньше, но в этом году снижение более существенное – на 20-30% по сравнению с прошлым месяцем и на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По словам главы « Автостата» Сергея Целикова, на 28-й неделе 2026 года (с 6 по 12 июля) в стране реализовали всего 25,9 тыс. новых автомобилей – это на 16% меньше, чем неделей ранее. Он уверен: топливный кризис в регионах еще аукнется авторынку во втором полугодии. И продлится это влияние ровно столько, сколько будет длиться сама нестабильность с бензином на АЗС.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак признал, что дефицит топлива спровоцирован атаками дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Правда, он заверил: мощностей у России достаточно, а экспорт горючего продолжается. Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, власти временно запретили вывозить за рубеж бензин и дизель. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских полагает, что самую острую фазу кризиса удастся пройти уже к сентябрю.

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