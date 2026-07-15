В Россию вернулся хорошо знакомый надежный кроссовер Kia с очень приятной ценой

Новые кроссоверы Kia Seltos предлагаются в РФ с ценами от 1,29 млн рублей

Когда-то Kia Seltos прочно обосновался в десятке самых востребованных SUV страны – сейчас ситуация кардинально изменилась. Теперь компактный кроссовер везут в Россию по параллельному импорту, и на июль 2026 года в продаже насчитывается свыше 200 машин. Немалая часть из них доступна лишь под заказ, и цены стартуют от отметки в 1,29 млн рублей.

Мониторинг объявлений показал: именно столько просят за доставку Seltos из Китая во Владивосток. Речь идет о комплектации Comfort Edition – внутри тканевая обивка, кондиционер, кнопка запуска мотора, легкосплавные диски и мультируль из пластика. Никаких излишеств.

Kia Seltos

За такие деньги официально продающийся у нас Geely Coolray даже близко не стоит – берут за него никак не меньше 2 889 990 рублей. Даже Livan X3 Pro, позиционируемый как бюджетная модель, стартует с 1 869 900 рублей. А Tenet T4 калужской сборки в «прошлогодних» версиях обойдется минимум в 2 089 000 рублей. Так что Seltos на их фоне выглядит очень привлекательно.

Диапазон от 1,5 млн до 1,8 млн рублей – это под заказ в Новосибирске, Тюмени, Хабаровске, Красноярске и Москве. Если же подняться до двух миллионов, географию расширяют Ижевск, Пермь, Калининград, Курган, Иркутск, Омск, Сургут, Барнаул, Уфа, Казань, Чебоксары, Самара, плюс Воронеж, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Интерьер Kia Seltos

В наличии – тоже есть варианты, пусть и подороже. К примеру, в Магнитогорске нашли Сэлтос за 2 050 000 рублей, в Уфе – 2 100 000, а Оренбург, Воронеж, Нижний Новгород, Краснодар или Сочи просят уже 2 500 000. Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Ульяновск, Набережные Челны, обе столицы – цены там еще выше.

Техническая начинка

Под капотом почти у всех машин стоит 1,5-литровый мотор мощностью 115 лошадей – знакомый атмосферник, который использовали еще на Creta и седане Elantra. Работает он в паре с вариатором, и весь привод тут исключительно передний. Для сравнения, калининградские версии Seltos когда-то оснащались и полным приводом.

Впрочем, встречаются и исключения: некоторые экземпляры получили более интересный агрегат – турбомотор T-GDI на 1,4 литра, выдающий 140 сил. Его дополняет 7-ступенчатый робот. Но и тут, увы, полного привода не предусмотрено.

Стоит вспомнить, что совсем недавно аналитики включили Seltos в число самых надежных моделей Kia – кроссовер оказался в лидерах рейтинга, где с ним почти не возникает проблем. Так что выбор вполне оправданный.

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