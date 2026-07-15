Как ситуация с топливом отразилась на продажах машин в России? Мнение дилеров

Дилеры зафиксировали падение спроса на новые авто на 30% из-за дефицита бензина

Автомобильный рынок России переживает неожиданный спад, причем причина кроется не в ценах на машины, а в ситуации на заправках. Как выяснилось, водители все чаще смотрят в сторону дизельных и электрических моделей, отворачиваясь от бензина.

«Люди взяли паузу и смотрят, что будет происходить. В этой обстановке бежать покупать автомобили они не будут», – объясняет президент ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин.

По его словам, трафик в салонах просел довольно серьезно: на 20-30% по сравнению с июнем и на 15-20% относительно прошлого года. И это при том, что летом покупателей всегда меньше, но нынешний спад оказался гораздо глубже обычного.

Ситуация усугубляется и цифрами. Глава « Автостата» Сергей Целиков уточняет: на 28-й неделе 2026 года (с 6 по 12 июля) объем продаж новых авто обвалился на 16% относительно предыдущей семидневки – до 25,9 тысяч штук. Правда, по его мнению, главный удар еще впереди: топливный кризис в регионах сильно навредит рынку во втором полугодии, и все будет зависеть от того, как быстро на АЗС вернется нормальная ситуация.

Что вообще происходит с бензином? На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак признал: дефицит возник из-за систематических атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Однако, заверил чиновник, мощностей у страны достаточно, экспорт топлива не остановлен. Чтобы хоть как-то сбить волнение, власти оперативно ввели временный запрет на вывоз бензина и дизеля за рубеж.

Оптимизма добавляет зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских. Он предполагает, что самую острую фазу кризиса удастся пройти до сентября. Если так и случится, авторынок, вероятно, снова начнет оживать – в противном случае дилеров ждет непростая осень.

Ранее «За рулем» объяснил, стоит ли покупать машину прямо сейчас, пока действуют скидки.