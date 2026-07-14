Единственный в мире лимузин ЗИЛ никак не могут продать

Уникальный предсерийный лимузин ЗИЛ-117П 1973 года продается в Крыму с 2021 года

Уникальный предсерийный лимузин ЗИЛ-117П, выпущенный в единственном экземпляре в далеком 1973 году, никак не может найти нового владельца в Крыму. Эта машина – настоящий раритет, ведь ее собирали по спецзаказу Ленинградского обкома партии.

Объявление о продаже заметили еще в феврале 2021-го. Тогда собственник просил за автомобиль 40 миллионов рублей – по тем временам это было около 530 тысяч долларов. В общем-то, цена выглядела как серьезная ставка на коллекционную ценность.

ЗИЛ-117П

К осени 2022 года лимузин подорожал, и его оценили уже в 50 миллионов (примерно 800 тысяч долларов). Но, как показала практика, найти покупателя за такие деньги так и не удалось.

Сейчас продавец пошел на радикальные уступки. По сути, он готов расстаться с реликвией всего за 15,2 миллиона рублей (это около 200 тысяч долларов). Разница с первоначальной ценой колоссальная – машина подешевела более чем вдвое.

Кстати, буква «П» в индексе модели означает «предсерийный». Главное техническое отличие от обычного ЗИЛ-117 – глухая стеклянная перегородка, которая полностью изолирует водителя от задних пассажиров. Такая деталь делала автомобиль максимально комфортным для высоких партийных чиновников.

О том, как цена не всегда отражает спрос, «За рулем» недавно рассказал в материале о другом необычном автомобиле.