Комфортная фишка нового МАЗа, которой нет у многих легковушек
Как выяснил эксперт «За рулем», грузовики МАЗ Тарго получили весьма комфортабельную кабину.
Новая линейка МАЗ стала одной из ярких премьер Comvex‑2026. Выставка прошла в Москве еще в мае, но нюансов после нее осталось предостаточно, и комплектация МАЗ Тарго – как раз такой случай. Напомним, младшая модель МАЗ Тарго 8 в российской столице была показана с изотермическим кузовом, а старшая Тарго 10 – в варианте со шторной бортовой платформой, но вообще надстройки могут быть самыми различными.
Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:
– МАЗ пошел в среднетоннажный сегмент с оглядкой на ГАЗ и КАМАЗ. «Российские» Валдаи и Компасы представляют собой локализованные китайские грузовики, вот и белорусы взялись за сборку моделей Weichai под названиями Тарго 8 и Тарго 10. Индекс указывает на полную массу. Младшую модель презентовали с дизелем на 151 л.с. и 6‑ступенчатой роботизированной коробкой. У старшей мотор на 11 сил мощнее, а КП механическая.
Кабина, в целом, типовая, с большим числом мест для документов и мелких вещей. Было странно увидеть сиденья (их три) с отделкой из перфорированной экокожи. И вдвойне странно – обнаружить, что у водительского кресла есть и обогрев, и вентиляция. Роскошно!
Другие интересные экспонаты прошедшей вставки Comvex‑2026 – в материале «За рулем»!
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