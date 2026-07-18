Комфортная фишка нового МАЗа, которой нет у многих легковушек

Эксперт «За рулем» назвал особенности комплектации грузовиков МАЗ Тарго

Как выяснил эксперт «За рулем», грузовики МАЗ Тарго получили весьма комфортабельную кабину.

Новая линейка МАЗ стала одной из ярких премьер Comvex‑2026. Выставка прошла в Москве еще в мае, но нюансов после нее осталось предостаточно, и комплектация МАЗ Тарго – как раз такой случай. Напомним, младшая модель МАЗ Тарго 8 в российской столице была показана с изотермическим кузовом, а старшая Тарго 10 – в варианте со шторной бортовой платформой, но вообще надстройки могут быть самыми различными.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– МАЗ пошел в среднетоннажный сегмент с оглядкой на ГАЗ и КАМАЗ. «Российские» Валдаи и Компасы представляют собой локализованные китайские грузовики, вот и белорусы взялись за сборку моделей Weichai под названиями Тарго 8 и Тарго 10. Индекс указывает на полную массу. Младшую модель презентовали с дизелем на 151 л.с. и 6‑ступенчатой роботизированной коробкой. У старшей мотор на 11 сил мощнее, а КП механическая.

Кабина, в целом, типовая, с большим числом мест для документов и мелких вещей. Было странно увидеть сиденья (их три) с отделкой из перфорированной экокожи. И вдвойне странно – обнаружить, что у водительского кресла есть и обогрев, и вентиляция. Роскошно!

Другие интересные экспонаты прошедшей вставки Comvex‑2026 – в материале «За рулем»!