Билеты на южные поезда пропали из продажи: что случилось и когда они появятся?

РЖД приостановили продажу билетов на поезда южного направления с 30 сентября

РЖД временно перестали продавать билеты на часть поездов, следующих на юг, – речь об отправлениях с 30 сентября. Причина в ремонте путей, запланированном на октябрь, и корректировке маршрутов дальних составов.

Ограничения коснулись не одного-двух направлений, а целого ряда поездов. Речь идет в том числе о маршрутах к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, а также об обратных рейсах.

Подготовка обновленного расписания

В компании пояснили, что блокировка продаж – вынужденная мера. Она связана с необходимостью подготовить новое расписание на период инфраструктурных работ. Пока эта процедура не завершена, оформить билеты на рейсы с 30 сентября нельзя.

Когда график скорректируют, движение составов окончательно согласуют – и продажи возобновят. Открывать их планируют постепенно, на протяжении недели, по мере того как будут утверждать свежее расписание.

Как не пропустить старт продаж

Пассажирам посоветовали установить мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и активировать уведомления. Это позволит моментально узнать, что на нужный поезд снова можно купить билет, сразу после появления мест.

В РЖД также подчеркнули: временные ограничения чисто технические, их ввели исключительно из-за подготовки к октябрьской ремонтной кампании. Компания извинилась перед путешественниками за возможные неудобства и заверила, что после завершения корректировки билеты снова поступят в продажу в привычном режиме.

Ранее «За рулем» объяснил, почему отказ от личного авто может оказаться выгоднее поездок на поезде.