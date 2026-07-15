В России появилась возможность купить практичного «японца» дешевле Гранты

В Находке продают японский компактвэн Suzuki Solio с ценой от 990 000 рублей

В Россию через дальневосточных импортеров начали ввозить недорогие японские компактвэны Suzuki Solio. По данным на июль 2026 года на классифайдах можно найти минимум два таких автомобиля, а цены стартуют от 990 000 рублей.

Suzuki Solio

Любопытно сравнить эту сумму с российскими аналогами. Седан LADA Granta с кондиционером в самой скромной комплектации обойдется минимум в 1 068 000 рублей – то есть дороже «японца». А универсал LADA Largus и вовсе предлагают от 1 587 000 рублей. Отечественный минивэн Sollers SF1, который можно назвать самым доступным в своем сегменте, стоит от 2 250 000 рублей.

Правда, за 990 000 рублей машину из наличия не забрать: это цена заказа из Находки с нераскрытой комплектацией. Судя по фото, покупателю достанется тканевый салон, мультимедиа с тачскрином, адаптивный круиз-контроль, кнопка пуска мотора, мультируль в коже, электрорегулировка и подогрев зеркал, а также сдвижные боковые двери.

Еще один вариант – Solio в топовой версии Bandit за 1 640 000 рублей, которую привезут под заказ во Владивостоке. У такого автомобиля иной дизайн передка с массивной решеткой радиатора, другой бампер, затемненные задние фонари и уникальные колесные диски.

Оснащение Solio Bandit богаче: более качественные материалы в отделке (другая обивка сидений, декоративные вставки), полностью светодиодная оптика, 15-дюймовые литые диски, зеркала с электроприводом, подогревом и автокладыванием, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, USB-порты спереди и сзади, камеры кругового обзора, адаптивный круиз и шесть подушек безопасности.

Интерьер Suzuki Solio

Обе машины оснащаются одинаково: под капотом 1,2-литровый 91-сильный атмосферный двигатель K12C DualJet с цепным приводом ГРМ, алюминиевым блоком и распределенным впрыском. Привод у них передний, коробка – вариатор.

О том, почему в ближайшее время расходы на автомобиль могут вырасти, «За рулем» недавно объяснял.