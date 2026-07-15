Ошибка с кондиционером в авто может привести к трещине на стекле

Эксперт Пальмов рассказал, как правильно пользоваться кондиционером в машине

В жару многие водители допускают одну и ту же ошибку при использовании климатической системы – включают ее на полную мощность, едва усевшись в раскаленный салон. На деле такой подход не только не спасает от духоты быстрее, но и здорово нагружает сам кондиционер, плюс увеличивает аппетит машины к топливу. Своими советами о грамотной эксплуатации поделился автомобильный эксперт Михаил Пальмов.

« В жаркую погоду, если автомобиль долго стоял на солнце, первым делом проветрите салон. Откройте окна на пару минут, чтобы выпустить горячий воздух. Тогда кондиционер сразу не возьмет на себя сильную нагрузку и охладит салон гораздо быстрее. После проветривания закройте окна », – рассказал он.

Какую же температуру выставлять на панели? Тут все просто: Пальмов советует держаться в диапазоне +21-24 градуса. Выкручивать регулятор на минимум, чтобы стало холоднее прямо сейчас, смысла нет – это не ускорит процесс, зато перегрузит компрессор и заставит мотор сжигать лишнее топливо.

Отдельный важный момент – настройка направления воздушных потоков. По словам эксперта, самая частая ошибка – направлять холодную струю прямо на себя или пассажиров. Это прямой путь к переохлаждению и простуде.

« Не советую включать минимальную температуру сразу – это не ускорит охлаждение, а увеличит нагрузку на систему и расход топлива. Также правильно регулируйте потоки воздуха: не следует направлять струю прямо на себя, водителя или пассажиров. В этом случае очень легко переохладиться и простудиться. Лучше развернуть дефлекторы вверх, в стороны или параллельно лобовому стеклу. Однако если направить поток на лобовое стекло в сильную жару, то резкий перепад температур может вызвать трещину», – предупредил Пальмов.

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