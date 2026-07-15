Прибыль GWM резко обвалилась: раскрыты причины

Председатель GWM объяснил падение чистой прибыли компании на 60%

В понедельник, 14 июля, Great Wall Motors опубликовала предварительный отчет о финансовых результатах за первую половину 2026-го. Такие прогнозы – обычная практика для крупных корпораций перед тем, как огласить официальные цифры. Инвесторы и партнеры внимательно следят за ними, чтобы оценить состояние дел компании. И на этот раз поводов для беспокойства оказалось немало.

Согласно документу, чистая прибыль, причитающаяся акционерам GWM, составит от 2,35 до 2,6 млрд юаней (примерно 26,9-29,75 млрд рублей). Это на 59-63% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Естественно, новость мгновенно разлетелась по СМИ, а в соцсетях начали гадать, все ли в порядке с китайским автогигантом. Председателю правления Вэй Цзяньцзюню пришлось лично объясняться в официальном обращении.

Почему прибыль упала, а компания здорова

Глава Great Wall попытался успокоить рынок: снижение прибыли, по его словам, не отражает реального положения дел. Он назвал две конкретные причины такого «громкого» результата. Первая – задержка с получением налоговых льгот за пределами Китая. Речь, скорее всего, идет о субсидиях на развитие локальных производств. Для сравнения: в прошлом году GWM получила таких льгот на 2,274 млрд юаней (около 26 млрд рублей). Почему выплаты задерживаются сейчас, Вэй Цзяньцзюнь уточнять не стал.

Кстати, завод GWM под Тулой работает в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом еще с 2020 года. Тогда сообщалось, что инвестиции по госпрограмме составили 42,4 миллиарда рублей. СПИК позволяет получать различные преференции в обмен на углубление локализации. Похожее соглашение у GWM есть и в Бразилии. Кроме того, автомобили компании собирают в Таиланде и Казахстане.

Второй удар – колебания курсов валют. Валютные убытки концерна составили порядка 266 млн юаней (3,05 млн рублей). Причем здесь Вэй Цзяньцзюнь вновь подчеркнул, что показатель чистой прибыли – вещь поверхностная. Ведь общие продажи и операционная выручка GWM, наоборот, выросли по сравнению с прошлым годом. Отдельно глава компании упомянул успехи на зарубежных рынках и рост реализации дорогих моделей.

Новая стратегия на китайском рынке

Вэй Цзяньцзюнь рассказал, что на домашнем рынке Китая его компания придерживается принципа «отгружай меньше, а продавай больше». Проще говоря, склады дилеров GWM в Поднебесной не так забиты машинами, как в среднем по отрасли. Это снимает лишнюю нагрузку с партнеров. Примечательно, что от перегрева каналов сбыта и затоваренности как раз сильно пострадала компания BYD.

Глава Great Wall признал, что текущая рыночная среда крайне нестабильна, а конкуренция просто бешеная. Тем не менее корпорация продолжит работать над лояльностью аудитории. По его мнению, именно поддержка потребителей – главный залог успеха и в Китае, и за его пределами.

Что в сухом остатке

За первую половину 2026 года Great Wall Motor продала 583,9 тысячи машин – это на 2,5% больше, чем год назад. Особенно показателен рост зарубежных продаж: 291,4 тысячи автомобилей, или плюс 47,4%. Сейчас доля экспорта в общем объеме реализации концерна уже достигла 49,9%.

О том, как другие китайские бренды осваиваются в России, «За рулем» недавно подробно рассказал.