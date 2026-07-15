Назовите лучший автомобильный гаджет

Стартовало голосование в номинации «Автоэлектроника» премии потребительского доверия Бренд года «За рулем»

Сегодня, 15 июля, стартует голосование в номинации «Автоэлектроника», которое проходит в рамках премии потребительского доверия Бренд года «За рулем». И главные судьи здесь – вы, наши читатели и подписчики.

Каждый из вас может выбрать три достойных бренда из списка по ссылке либо добавить своего кандидата.

В этом году в состязание вступило более 30 брендов, а какие из них самые достойные – решаете вы.

Кандидатов на победу скрупулезно отбирал аналитический партнер премии, компания РОМИР, на основе аналитики продаж во всех регионах России.

Списки финалистов обнародуем уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика».

Давайте вместе сделаем рынок автокомпонентов прозрачным!