Назовите лучший автомобильный гаджет

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Стартовало голосование в номинации «Автоэлектроника» премии потребительского доверия Бренд года «За рулем»
Сегодня, 15 июля, стартует голосование в номинации «Автоэлектроника», которое проходит в рамках премии потребительского доверия Бренд года «За рулем». И главные судьи здесь – вы, наши читатели и подписчики.
Каждый из вас может выбрать три достойных бренда из списка по ссылке либо добавить своего кандидата.
В этом году в состязание вступило более 30 брендов, а какие из них самые достойные – решаете вы.
Кандидатов на победу скрупулезно отбирал аналитический партнер премии, компания РОМИР, на основе аналитики продаж во всех регионах России.
Списки финалистов обнародуем уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика».
Давайте вместе сделаем рынок автокомпонентов прозрачным!
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