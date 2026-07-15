На сколько подорожали запчасти для китайских и российских машин за год

НАПИ: запчасти для китайских и российских авто подорожали на 9% и 11%

По данным маркетингового агентства НАПИ, с июня 2025-го по июнь 2026-го запчасти по страховой корзине для китайских машин прибавили в цене 9%, а для российских – сразу 11%.

Исследователи выяснили, что средняя стоимость деталей для легковушек из КНР подскочила на 8,9% и составила 78,1 тыс. рублей. Самый заметный рост в процентах показали подушка безопасности (плюс 17,3 тыс. рублей), колесный диск (плюс 7,8 тыс. рублей) и решетка радиатора (9,6 тыс. рублей).

Причем задние фонари для китайских автомобилей взлетели в цене в среднем на 19% – до 45,2 тыс. рублей. А вот задние амортизаторные стойки подорожали на 12%, зато передние, наоборот, стали дешевле на 15%. Интересная деталь: средняя стоимость задних крыльев для таких машин тоже пошла вниз – на 2%.

«Страховая корзина» – это набор деталей, которые чаще всего страдают в авариях и потом подлежат замене при восстановлении авто.

О том, как выросли цены на подержанные машины, «За рулем» ранее рассказывал.