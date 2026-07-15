Названы самые популярные люксовые автобренды в России

«Автостат»: продажи новых люксовых автомобилей выросли в России на 15%

В России за первые шесть месяцев 2026 года продажи новых автомобилей премиального сегмента Luxury достигли отметки в 369 штук. Эта цифра на 15,3% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Данные приводит аналитическое агентство « Автостат», опираясь на отчетность АО «ППК».

Безусловным лидером среди люксовых брендов в январе-июне стал легендарный Rolls-Royce: дилеры передали покупателям 116 таких машин. Почти вплотную к нему расположились Lamborghini и Bentley, показатели которых почти идентичны – 102 и 101 проданный автомобиль соответственно. За ними следуют Ferrari с результатом 37 штук, более скромные позиции у Aston Martin (10) и Maserati (3). Примечательно, что рынок дорогих авто уверенно растет с самого начала 2026 года. Самый заметный скачок совершил Lamborghini – прирост продаж составил внушительные 41,7%.

Если смотреть на модели, то здесь первое место с небольшим отрывом удерживает Rolls-Royce Cullinan: за полгода на него нашли покупателя 86 раз. На пятки ему наступает Lamborghini Urus, разошедшийся тиражом в 85 экземпляров. Замыкает тройку лидеров Bentley Continental GT, которого продали 53 штуки. В пятерку самых востребованных также попали Bentley Bentayga (39 машин) и Ferrari Purosangue (21 автомобиль).

Отдельно стоит выделить июнь 2026 года: за месяц в стране продали 64 новых люксовых автомобиля. Это на 6,7% превышает показатель июня прошлого года, что подтверждает положительную динамику спроса на премиум-сегмент.

О том, как меняется рынок б/у автомобилей, «За рулем» недавно рассказывал.