Более 12 тыс. кругосветок. Сколько проехали пользователи каршеринга за полгода?

Ликсутов: за 6 месяцев пользователи каршеринга проехали порядка 500 млн км

Сегодня в Москве жителям и гостям столицы доступно свыше 41 тысячи автомобилей каршеринга, среди которых можно найти варианты на любой вкус и кошелек – от компактных и маневренных городских машин до роскошных представителей премиум-класса и современных электромобилей, отвечающих последним технологическим трендам.

Популярность каршеринга среди москвичей объясняется целым рядом очевидных преимуществ. В первую очередь, это полное отсутствие традиционных финансовых обременений, связанных с личным авто: пользователям не приходится тратиться на техническое обслуживание, плановые ТО, страховые полисы или топливо – все это уже включено в стоимость поездки.

Кроме того, один из самых приятных бонусов – возможность бесплатно оставлять арендованный автомобиль на парковках по всему городу, включая самые оживленные и дорогие районы центра, где парковка обычно стоит немалых денег.

И наконец, ключевое преимущество каршеринга – это его гибкость: вы можете доехать ровно до того места, куда вам нужно, и завершить аренду в любой разрешенной зоне, не беспокоясь о том, что потом придется возвращаться за машиной или искать долгосрочное место для стоянки. Такой подход делает передвижение по мегаполису максимально свободным и комфортным.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Благодаря каршерингу ежедневно более 100 тыс. личных машин не выезжают на дороги города, что делает движение свободнее.

Чаще всего этот сервис выбирают для поездок на работу, учебу, в аэропорты, на вокзалы, в места досуга или за покупками. Это удобная и выгодная альтернатива личному транспорту, которая позволяет быстро добраться до места и не думать о содержании собственного автомобиля».

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