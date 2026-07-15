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Более 12 тыс. кругосветок. Сколько проехали пользователи каршеринга за полгода?

Ликсутов: за 6 месяцев пользователи каршеринга проехали порядка 500 млн км

Сегодня в Москве жителям и гостям столицы доступно свыше 41 тысячи автомобилей каршеринга, среди которых можно найти варианты на любой вкус и кошелек – от компактных и маневренных городских машин до роскошных представителей премиум-класса и современных электромобилей, отвечающих последним технологическим трендам.

Популярность каршеринга среди москвичей объясняется целым рядом очевидных преимуществ. В первую очередь, это полное отсутствие традиционных финансовых обременений, связанных с личным авто: пользователям не приходится тратиться на техническое обслуживание, плановые ТО, страховые полисы или топливо – все это уже включено в стоимость поездки.

Кроме того, один из самых приятных бонусов – возможность бесплатно оставлять арендованный автомобиль на парковках по всему городу, включая самые оживленные и дорогие районы центра, где парковка обычно стоит немалых денег.

И наконец, ключевое преимущество каршеринга – это его гибкость: вы можете доехать ровно до того места, куда вам нужно, и завершить аренду в любой разрешенной зоне, не беспокоясь о том, что потом придется возвращаться за машиной или искать долгосрочное место для стоянки. Такой подход делает передвижение по мегаполису максимально свободным и комфортным.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Более 12 тыс. кругосветок. Сколько проехали пользователи каршеринга за полгода?

«Благодаря каршерингу ежедневно более 100 тыс. личных машин не выезжают на дороги города, что делает движение свободнее.

Чаще всего этот сервис выбирают для поездок на работу, учебу, в аэропорты, на вокзалы, в места досуга или за покупками. Это удобная и выгодная альтернатива личному транспорту, которая позволяет быстро добраться до места и не думать о содержании собственного автомобиля».

Источник:  Дептранс
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