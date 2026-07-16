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МВД не будет штрафовать водителей в очередях на АЗС

МВД: россиянам начнут аннулировать штрафы за ожидание на заправках

Региональные подразделения Госавтоинспекции МВД России отменят постановления о привлечении водителей, стоящих в очередях на автозаправочные станции, к административной ответственности за нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств. Об этом 15 июля в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Речь идет о ситуациях, когда автомобилисты в ожидании своей очереди для заправки топливом были вынуждены припарковать машину на обочине или проезжей части дороги.

«В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», - отметила Ирина Волк.

Ранее «За рулем» уточнили, сколько километров в среднем проезжают автомобилисты за полгода.

Источник:  телеграм-канал официального представителя МВД России Ирины Волк
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