Российский авторынок занял 14-е место в мире

Автостат: в первой половине 2026 года авторынок РФ оказался на 14-м месте в мире

В первом полугодии текущего года на российском авторынке было продано 608,8 тысячи

новых легковушек, посчитали в «Автостате» – и составили глобальный рейтинг авторынков.

Топ стран по продаже легковых авто, I полугодие 2026:

Китай 8,7 млн (-20%)

США 6,42 млн (-4,1%)

Индия 2,6 млн (+18,6%)

Япония 2,39 млн (+1,8%)

Германия 1,48 млн (+5,8%)

Бразилия 1,42 млн (+18,5%)

Великобритания 1,14 млн (+9,2%)

Канада 950,0 тыс (-2,6%)

Италия 936,4 тыс (+9,6%)

Франция 857,2 тыс (+1,8%)

Южная Корея 845,4 тыс (+2,5%)

Мексика 754,4 (+5,3%)

Испания 647,7 тыс (+6,2%)

Россия 608,6 тыс (+14,8%)

Австралия 485,6 (+1,2%)

Турция 440,2 тыс (-9,8%)

Специалисты агентства отмечают, что прогрессируют авторынки многих европейских стран, причем Германия замкнула первую пятерку – однако ее догоняет быстро растущая Бразилия. Индия и вовсе вошла в топ-3, вытеснив оттуда Японию. А вот американский рынок немного просел, однако остался вторым на планете. Китайцы же потеряли еще больше (сразу 20% по отношению к прошлому году!), но они все еще возглавляют рейтинг с солидным отрывом. Причем более половины (4,7 млн) купленных в КНР машин – это электрокары и гибриды.

В отдельные месяцы прошлого года российский авторынок возвращал себе второе место в Европе – при умозрительном наложении на нынешний мировой рейтинг это давало бы 6-9 место.