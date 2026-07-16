Южная Корея резко нарастила поставки машин в Россию

Экспорт легковых авто из Южной Кореи в РФ в июне достиг 61,1 млн долларов

В июне 2026-го Южная Корея отгрузила в Россию легковых автомобилей на 61,1 млн долларов. Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на корейскую торговую статистику, это наивысший показатель с начала прошлого года.

Интересно, что по сравнению с маем текущего года поставки подскочили на 15%. Правда, если смотреть на июнь 2025-го, то картина обратная – объем упал на четверть.

В списке крупнейших покупателей корейских машин Россия заняла лишь 16-ю строчку. Лидируют там США (почти 3 миллиарда долларов), Канада (619,7 млн) и Австралия (316,2 млн).

Специалисты агентства « Автостат», проанализировав данные АО «ППК», также отметили, что по итогам июня Южная Корея находится на пятом месте по ввозу в РФ новых легковушек с долей 2,1%. А вот на вторичном рынке она поднялась уже на третью позицию: ее доля здесь составила 8,2%.

Ранее «За рулем» подробно объяснял, почему разрыв в ценах между собранными в РФ и импортными авто будет расти.