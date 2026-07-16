Стартовали предпродажи нового кроссовера Volkswagen по цене от 2,5 млн рублей

Volkswagen открыла прием заказов на электрокроссовер ID Cross

В Европе уже запустили предварительные продажи нового электрического кроссовера от Volkswagen – модели ID Cross. Цены стартуют с отметки примерно в 2,5 миллиона рублей (27 995 евро).

По своим внешним габаритам машина напоминает знакомый многим T-Cross: длина кузова составляет 4153 мм, а колесная база – 2,6 метра. Правда, внутри все устроено иначе. Багажник, например, заметно просторнее – целых 475 литров полезного объема. Это на 20 литров больше, чем у бензиновой версии.

Внешность кроссовера решена в духе ID Polo, причем салон тоже во многом перекочевал от этого хетчбэка. Так что поклонники семейства ID узнают знакомые черты сразу.

Как вам моторизация

Под капотом – точнее, спереди – расположился электродвигатель. Причем покупатель может выбирать из трех вариантов мощности: 116, 135 или 211 лошадиных сил. Порадовала и скорость зарядки: с 10 до 80 процентов аккумулятор восполняется всего за 23-24 минуты. В реальности это очень удобно, особенно в дальней дороге.

В зависимости от выбранной комплектации ID Cross может похвастаться матричной оптикой, адаптивной подвеской, подогревом передних кресел и руля, панорамной крышей, а также двухзонным «климатом». Набор вполне достойный.

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