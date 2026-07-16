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Названа самая частая поломка из-за некачественного бензина

Эксперт Ершов: топливные форсунки чаще всего страдают из-за некачественного бензина

Топливные форсунки страдают из-за некачественного бензина в первую очередь — примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут полностью забить детали, что проявляется в нестабильной работе двигателя, заявил технический специалист ROSSKO Константин Ершов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Чаще всего из-за некачественного бензина страдают топливные форсунки: содержащиеся в топливе примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут частично или полностью забить форсунки. Обычно это проявляется так: двигатель работает неровно и «троит», ухудшается запуск, снижается тяга, растет расход топлива, появляются рывки при разгоне», — отметил Ершов.

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Эксперт отметил, что плохой бензин также быстро загрязняет свечи зажигания, а при длительной эксплуатации может вывести из строя топливный насос и катализатор.

«В наиболее тяжелых случаях возможны детонация и ускоренный износ деталей цилиндропоршневой группы», — добавил Ершов.

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Источник:  Lenta.ru
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