Вредны ли желтые автомобильные очки для глаз днем? Мнение офтальмолога

Врач Гладкова объяснила, чем опасны очки для ночной езды при использовании днем

Офтальмолог предупредила водителей о рисках, связанных с привычкой носить желтые очки в дневное время. Многие автомобилисты знают их пользу – в темное время суток такие линзы повышают четкость изображения. Но некоторые не снимают их и днем, хотя это может навредить зрению.

Кандидат медицинских наук, врач «СМ-Клиники» Ольга Гладкова развеяла миф об универсальности этих очков.

«Действительно, водительские очки с желтыми линзами вредно использовать как солнцезащитные, потому что они не обладают нужной степенью защиты от ультрафиолетового излучения», – пояснила она.

Основная задача желтых линз – улучшать контрастность при плохом свете. Они отсекают часть синего спектра и уменьшают рассеивание света, поэтому хорошо работают в туман, сумерки или пасмурную погоду. А вот днем без должной ультрафиолетовой фильтрации они оказываются бесполезны.

По словам специалиста, для некоторых профессий такие очки вообще под запретом – например, для фотографов или дизайнеров. Все дело в искажении цветопередачи, которая критична для точной работы с оттенками.

Чтобы надежно защитить глаза от солнца, Гладкова советует выбирать модели с маркировкой UV400 или UV380. Именно такая маркировка гарантирует блокировку вредного ультрафиолетового излучения, которое негативно влияет на зрительный аппарат.

Ранее «За рулем» рассказал, как правильно настраивать свет в автомобиле и не вредить зрению.