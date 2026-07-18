Новая Volga — дорого? Будут ли ее покупать?

Максим Кадаков оценил рыночные перспективы автомобилей нового бренда Volga

Главный редактор «За рулем» провел тест-драйв нового седана Volga C50 и в рамках рассказа прикинул, насколько хорошо будут продаваться модели этого бренда.

Он напомнил, что все три модели собирают в Нижнем Новгороде, на тех же площадях, где некогда собирали советские и постсоветские Волги. На вершине нового модельного ряда стоит Volga K50, суть переименованный и адаптированный Geely Monjaro, ступенькой ниже – Volga K40, то есть клон Geely Atlas IV поколения, а базовая модель – как раз Volga C50, имеющая «прародителем» Geely Preface.

Каковы цены на седан и при каких условиях новая Волга сможет стать популярной?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Базовая цена Volga C50 – 2 999 000 рублей. Это за 150‑сильную машину в оснащении «Стандарт». Промежуточная версия «Комфорт» оценивается в 3 249 000 рублей. А такая Волга, как у меня (200 сил, «Премиум»), – в 3 399 000 рублей. Конечно, это дорого. Но всё же подешевле, чем Preface.

Будучи главным связующим звеном между прошлым и будущим, седан С50 займет весьма скромное место в портфолио Волги – думаю, 6–8% от общего объема продаж, не более. Около 15–20% возьмет на себя Волга K40 (Atlas IV). А мейнстрим – большой кроссовер К50, суть Monjaro, который в рекламе не нуждается и который обеспечит до 75–80% продаж.

В идеале, суммарно три модели могут продаваться в количестве до 100 тысяч штук в год – при адекватных ценах. Мощность легкового производства в Нижнем – 110 тысяч машин. И если загрузить его полностью, инвестиции в глубокую локализацию отобьются, машины станут по-настоящему российскими и не будут дорожать так стремительно, как импорт.

Главное, чтобы было кому всё это продавать.

Полный рассказ о новом седане Volga C50 – в материале «За рулем»!