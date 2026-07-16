Nissan снимет с производства 11 моделей

Стали известны планы Nissan по сокрашению модельного ряда

Nissan в рамках пересмотра стратегии планирует отказаться от 11 моделей на большинстве глобальных рынков. Как сообщает Carscoops, под нож пойдут как давно известные седаны, так и кроссоверы. В первую очередь речь идет о Nissan X-Trail и Teana.

Сокращение модельного ряда – часть плана компании под названием Mobility Intelligence for Everyday Life («Интеллектуальная мобильность для повседневной жизни»). Параллельно Nissan намерен урезать выпуск всех «неэффективных» версий, чтобы направить освободившиеся средства в более перспективные направления. По задумке руководства, это должно снизить количество моделей в линейке примерно на 20%.

Кто именно уходит первым? Как заявил главный директор по продуктам североамериканского подразделения Понц Пандикутира, раньше других снимут с конвейера седан Altima и подключаемый гибрид Rogue. На многих внешних рынках последний известен как Nissan X-Trail, а Altima там же продается под именем Teana. Пандикутира отметил, что эти машины станут «первыми ласточками» объявленных ранее сокращений.

Почему именно Altima и Teana?

Среднеразмерный бизнес-седан Altima (он же Teana) целых 34 года оставался одним из главных двигателей продаж Nissan. Однако времена меняются. По словам топ-менеджера, эту модель решено отправить в прошлое, потому что более новая и, как он выразился, «взрослая» Sentra способна полностью закрыть все еще существующий спрос на седаны марки. Для справки: Sentra девятого поколения (длина – 4656 мм) является прямым конкурентом Toyota Corolla в гольф-классе.

Цифры тоже не в пользу старожила. В 2019-м в Штатах ежегодно продавалось свыше 200 000 Altima. По итогам прошлого года этот показатель рухнул до 92 809 штук. А в 2026-м ситуация стала еще более печальной: за первые шесть месяцев дилеры реализовали лишь 42 288 автомобилей. Падение на 31,9% – и это значит, что за весь год производитель вряд ли продаст больше 85 тысяч таких машин.

Sentra, кстати, чувствует себя заметно бодрее: к июню в США продано 75 549 седанов. Да, это на 11,7% меньше, чем год назад, но все равно модель легко обгоняет Altima, подчеркивает Carscoops.

Что происходит с гибридным Rogue и X-Trail

Эксперты связывают падение интереса к гибридному Nissan Rogue (и его «близнецу» X-Trail) с несколькими причинами. По сути, эта версия – перелицованный Mitsubishi Outlander PHEV. Изначально Nissan запустил ее не как долгосрочный проект, а для того, чтобы понять, повлияет ли гибрид на общий спрос на модель. Собрав обратную связь, в компании решили прекратить выпуск. Однако, как дал понять Пандикутира, на смену придет Rogue e-Power.

Новинка с фирменной гибридной системой e-Power уже анонсирована для США как модель 2027 года. В ее состав входят 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор (работает как генератор) и электромотор мощностью более 200 л.с. Ориентировочный запас хода – около 640 км. В будущем обещают и более производительную полноприводную версию.

Что в итоге

Судьба Altima/Teana уже предрешена: спрос на нее неуклонно снижался, и компания планирует полностью заместить эту модель седаном Sentra. К слову, еще в декабре 2025-го Nissan официально сообщил о прекращении поставок в США компактной модели Versa. Таким образом, линейка традиционных седанов марки сужается до одной модели.

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