Жалоб на ОСАГО стало в десятки раз больше: кто в лидерах антирейтинга?

Количество жалоб на ОСАГО выросло в 14 раз

После публикации нового ренкинга Центробанка выяснилось, что количество нареканий на полисы «автогражданки» резко подскочило у всех заметных игроков. Данные за 15 июля, которые приводит «Агентство страховых новостей», показывают: медианный рост показателя составил 14-кратную величину, а у отдельных компаний он взлетел от двух до 60 раз.

Хуже всего ситуация сложилась у «Т-Страхования». У этого страховщика, входящего в число крупных с портфелем более 3 млн договоров, на каждые 10 тысяч полисов приходится по 6,43 жалобы. Следом в антирейтинге идут «Росгосстрах» (5,10), ВСК (4,54), «РЕСО-Гарантия» (4,20) и «СОГАЗ» (3,78). Более-менее спокойно выглядят «Ингосстрах» (2,71), «АльфаСтрахование» (2,46) и «Югория» (2,26), а меньше всех претензий среди гигантов у «Ренессанс страхование» (1,29) и «Зетта Страхование» (0,36).

Почему показатели так выросли?

Среди компаний помельче – тех, у кого меньше 3 млн договоров, – абсолютным чемпионом по числу претензий стала «БАСК» с показателем 23,99 жалобы на 10 тысяч полисов. В АСН поясняют: скачок – не случайность, а прямое следствие того, что ЦБ изменил правила подсчета. Раньше учитывались только обращения, пришедшие напрямую в Банк России, а теперь регулятор засчитывает и те претензии, которые полностью или частично удовлетворил финансовый омбудсмен. К тому же критерии для крупных страховщиков стали жестче: порог подняли с 2 до 3 млн действующих договоров.

Если сравнивать с прошлым годом, картина выходит совсем не радужной. Например, у «РЕСО-Гарантии» индикатор взлетел почти в 64 раза – с 0,066 до 4,20. У «Ингосстраха» рост в 28 раз, а у «Т-Страхования» – в 35. Исключением, которое подтверждает правило, можно считать «Зетта Страхование»: тут показатель увеличился всего в 2,2 раза, у «Астро-Волги» – в 6,8 раза.

Ранее «За рулем» объяснил, почему китайский подход к автобизнесу не работает в России.