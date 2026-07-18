В России начали продавать самый надежный автомобиль в мире: называем цены

В РФ появился в продаже внедорожник Toyota Sequoia по цене от 12,5 млн рублей

Внедорожник Toyota Sequoia третьего поколения добрался до России: модель 2022 года уже появилась у дилеров по параллельному импорту. Июльский прайс-лист на классифайдах варьируется внушительно – от 12,5 млн рублей за заказную машину до почти 15,5 млн за готовую к выдаче.

Новинка базируется на архитектуре TNGA-F, которую также используют Land Cruiser 300 и Lexus LX600. Принципиальное отличие от предшественника – уход от атмосферного V8 в пользу гибридного агрегата i-Force Max. В основе – битурбированный 3,5-литровый V6 и электромотор: суммарная отдача составляет 437 л. с. и 790 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает неальтернативный 10-ступенчатый автомат, а привод во всех исполнениях только полный.

Самая привлекательная цена (12 575 000 рублей) зафиксирована в Сыктывкаре: там готовы доставить под заказ базовую версию SR5. В ее оснащение входят полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые литые диски, электропривод багажника, тканевый салон, трехзонный климат-контроль, кожаный мультируль и медиасистема с сенсорным 8-дюймовым экраном. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto тоже присутствуют, а из восьми динамиков акустики звучит и комплекс Toyota Safety Sense 2.5 (адаптивный круиз-контроль и камера заднего вида).

Следом идет предложение за 13 200 000 рублей – это внедорожная версия TRD Pro. Сильные отличия: уникальная подвеска с доработанными амортизаторами, электронная блокировка заднего дифференциала, системы Multi-Terrain Select и Crawl Control. Визуально машину выдают кованые матово-черные диски BBS на 18 дюймов и огромная надпись Toyota на решетке радиатора вместо привычного логотипа. В версиях дороже SR5 также положен топовый мультимедийный комплекс с 14-дюймовым дисплеем, премиальная акустика JBL и камеры кругового обзора с режимом Multi-Terrain Monitor – картинку с камер можно выводить на экран прямо на ходу.

Toyota Sequoia

В Москве за 13 200 000 рублей можно заказать простую SR5, а минимум за 13 490 000 – комплектацию Limited: таких машин в наличии около десятка. Впрочем, у столичных продавцов цены на «Секвойю» гуляют от 14,19 до 15,49 млн рублей в зависимости от версии и жадности конкретного дилера.

Кстати, по версии экспертов iSeeCars, именно эта модель возглавила рейтинг самых живучих автомобилей прошлой осенью. Японский внедорожник способен без серьезных поломок одолеть дистанцию в 400 тыс. км (или 250 тыс. миль) – лучший показатель в классе.

Toyota Sequoia

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