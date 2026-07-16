Стоит ли переводить машину на газ: ответ эксперта

Эксперт Васильев объяснил, почему сейчас не стоит переводить машину на газ

Российским водителям невыгодно и опасно переводить легковые машины на газомоторное топливо. Так считает специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. Он перечислил сразу несколько причин.

Сомнительная экономия не стоит тех проблем, что возникают при вмешательстве в конструкцию современного автомобиля, уверен эксперт. Сам по себе монтаж системы выльется в 60-100 тысяч рублей. И это без учета того, что баллон попросту отъест добрую часть багажника.

«При установке газобаллонного оборудования необходимо проводить сертификацию автомобиля, то есть вносить изменения в конструкцию транспортного средства с проведением соответствующих экспертиз и последующим внесением правок в документацию. В нынешних условиях это тоже большая проблема», – пояснил Васильев.

Причем помимо бюрократических сложностей и трат есть и чисто технические риски. Установка ГБО, по словам эксперта, однозначно аннулирует заводскую гарантию. Вдобавок не исключен и взрыв машины – безопасность никто не отменял.

Проблема усугубляется ажиотажем. Еще 8 июля стало известно, что россияне, которые все-таки решились на переход на газ, столкнулись с многомесячными очередями. Спрос резко вырос на фоне перебоев с традиционным топливом, а вот предложение подкачало – рынок накрыл дефицит установочных комплектов. Ждать своей очереди в сервисные центры приходится по три месяца.

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