Стоит ли переводить машину на газ: ответ эксперта
Российским водителям невыгодно и опасно переводить легковые машины на газомоторное топливо. Так считает специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. Он перечислил сразу несколько причин.
Сомнительная экономия не стоит тех проблем, что возникают при вмешательстве в конструкцию современного автомобиля, уверен эксперт. Сам по себе монтаж системы выльется в 60-100 тысяч рублей. И это без учета того, что баллон попросту отъест добрую часть багажника.
«При установке газобаллонного оборудования необходимо проводить сертификацию автомобиля, то есть вносить изменения в конструкцию транспортного средства с проведением соответствующих экспертиз и последующим внесением правок в документацию. В нынешних условиях это тоже большая проблема», – пояснил Васильев.
Проблема усугубляется ажиотажем. Еще 8 июля стало известно, что россияне, которые все-таки решились на переход на газ, столкнулись с многомесячными очередями. Спрос резко вырос на фоне перебоев с традиционным топливом, а вот предложение подкачало – рынок накрыл дефицит установочных комплектов. Ждать своей очереди в сервисные центры приходится по три месяца.
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