Стало известно, сколько составляют госcборы в цене новых машин в РФ

Глава РОАД: Доля госсборов в цене нового авто выросла с 28 до 44% за 14 лет

Доля госсборов в цене нового автомобиля в России подскочила с 28 до 44%. Такими цифрами поделился президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Он сравнил ситуацию с 2012 годом, когда 28% всех устраивало. Сейчас же, по его словам, средняя цена новой машины в 2026-м составляет 3,3 млн рублей. Для сравнения: 14 лет назад она держалась на уровне 800 тысяч.

Подщеколдин добавил, что стоимость автомобилей в стране напрямую завязана на курс доллара. Рубль постепенно укрепляется, но это, как ни странно, провоцирует новый виток цен. В отличие от Индии, где рупия стабильна, российская валюта гуляет в широком диапазоне – от 70 до 100 рублей за доллар. Такая неопределенность сильно давит на рынок.

Ранее «За рулем» подробно объяснил, почему импортные авто становятся роскошью.