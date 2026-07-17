Грузовики подорожали в России почти в полтора раза

РОАД: средняя цена нового грузового авто в РФ выросла на 49% с 2022 года

За четыре года грузовые автомобили в России прибавили в цене почти половину своей стоимости. Данные аналитиков из РОАД, НАПИ и платформы «Автомаркетолог» показывают: если в 2022-м новый грузовик, в среднем, обходился в 8,6 млн рублей, то к июню 2026-го цифра уже достигла 12,8 миллиона. Прирост – без малого 49%.

Удорожание, по словам экспертов, идет непрерывно. Особенно заметным оказался скачок в 2025 году – тогда ценник подпрыгнул сразу на 900 тысяч рублей.

В Российской организации автомобильных дилеров обращают внимание на неприятный побочный эффект. Рост стоимости грузового транспорта неизбежно бьет по логистике: перевозки дорожают, и в конце концов эти траты ложатся на плечи обычных покупателей по всей цепочке.

О том, как китайские бренды осваиваются в России, «За рулем» недавно подробно рассказал.