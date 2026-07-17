Названы самые продаваемые пикапы в России
Рынок новых пикапов в России по итогам января – июня 2026-го показал снижение. За полгода продали 9276 машин – это на 7,9% меньше, чем годом ранее. Данные предоставили аналитики агентства « Автостат», опираясь на статистику АО «ППК» и собственную сегментацию.
Казалось бы, динамика отрицательная, но тут есть нюанс. С февраля 2025-го сегмент пикапов уверенно падал на протяжении 16 месяцев подряд. Однако в мае ситуация впервые переломилась – продажи пошли вверх. И в июне тренд закрепился: второй месяц подряд рынок растет.
Топ-5 брендов по итогам полугодия
Самой востребованной маркой оказалась китайская JAC. За полгода поставили 1575 таких пикапов. На втором месте тоже «китайцы», Great Wall с результатом 1241 штука. Совсем рядом расположился отечественный Sollers – 1239 машин. Четвертая строчка у американского RAM (1208 экземпляров), а замыкает пятерку российский УАЗ с 1090 проданными пикапами.
Лидеры среди моделей
В модельном зачете первое место занял JAC T9. Разрыв с конкурентами внушительный – 1537 штук. На второй позиции RAM 1500 (1208 машин), третье место у Great Wall Poer (1136 единиц). В топ-5 также попали УАЗ Пикап (1090) и Foton Tunland (650 штук).
Итоги июня: рост вместо падения
Что касается последнего месяца полугодия, июнь принес приятный сюрприз. Продажи выросли на 28,6% относительно июня 2025-го – до 1841 нового пикапа. Выходит, рынок нащупал дно и пошел вверх.
Ранее «За рулем» писал об общем росте российского авторынка.
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