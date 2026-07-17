Продажи авто с пробегом растут: какие марки выбирают россияне

Глава РОАД: за первое полугодие 2026 года в РФ продали свыше 3,2 млн б/у машин

Приблизительно 3,2 миллиона подержанных машин купили в России за январь-июнь 2026-го. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 3,5%. Об этом на пресс-конференции «Российских автомобильных дилеров» (РОАД) сообщил глава ассоциации Алексей Подщеколдин.

Каждый месяц, начиная с января, продажи показывали плюс. Единственным исключением стал первый месяц года, когда рынок просел на 5%. Зато июнь выдался рекордсменом: рост относительно июня 2025-го достиг 9% – 568 тысяч машин против 523 тысяч.

В топе брендов на вторичном рынке ничего не изменилось. Первое место уверенно держит Lada (706,7 тыс. авто). Дальше идут Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. А вот среди китайских марок выделяется Chery – она заняла 20-ю строчку.

Подщеколдин обратил внимание, что годом ранее этот бренд был лишь на 28-м месте. По его словам, Chery давно присутствует в России, и это чуть ли не единственная китайская марка, чьи машины уже начали активно накапливаться на вторичке. Эксперт прогнозирует, что через пять лет Chery спокойно может войти в десятку лидеров.

Ранее «За рулем» уже рассказывали о планах китайских производителей изменить ценовую политику.