Kia представила совершенно новый кроссовер по цене Лады Искры: подробности

Компания Kia открыла прием заявок на электрокроссовер Syros для рынка Индии

Корейский автопроизводитель выкатил новинку – электрокроссовер Kia Syros. Дизайн модели явно перекликается с остальной линейкой электрических машин бренда: угловатый кузов, тонкая головная оптика и плавные линии кузовных панелей. Кроссовер будет представлен в ценовом сегменте от 13 до 18 лакхов рупий, что в пересчете по курсу составляет почти 1−1,5 млн рублей.

Kia Syros

Габариты у машины, прямо скажем, компактные: длина – 3 995 мм, ширина – 1 805 мм, высота – 1 670 мм. Колесная база – 2 550 мм. Но, несмотря на скромные размеры, внутри обещают вполне комфортную посадку. За удобство на длинных дистанциях отвечают вентиляция и подогрев кресел – эта опция, скорее всего, достанется только топ-версиям.

Kia Syros

На выбор предложат целых пять комплектаций. Базовая версия оснащается электродвигателем на 135 лошадиных сил и батареей на 42 кВтч. Без розетки такой Syros может проехать до 443 км. Хотите больше мощности? Тогда стоит присмотреться к версии с передним мотором на 171 л.с. и аккумулятором на 51,4 кВтч – здесь запас хода вырастает уже до 526 км. Между прочим, именно эта модификация на данный момент считается самой мощной и дальнобойной среди всех конкурентов на индийском рынке. Причем на обе батареи дают пожизненную гарантию – звучит солидно.

Интерьер Kia Syros

Безопасность в новинке тоже на уровне. В арсенале – 16 различных систем: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, предупреждение о столкновении (даже при повороте на перекрестках), мониторинг внимания водителя. Вдобавок – камеры кругового обзора на 360 градусов, шесть подушек, помощники при старте в гору и на спуске, несколько парктроников и датчики давления в колесах.

Интерьер Kia Syros

Отдельного внимания заслуживает салон. Главная фишка – огромный 30-дюймовый экран. Он объединяет сразу три дисплея: 12,3-дюймовую цифровую приборку, такой же сенсорный экран мультимедиа и 5-дюймовый тачскрин для управления климатом.

Ранее «За рулем» сравнил это предложение с выгодным немецким кроссовером.