В России хотят запустить программу утилизации автомобилей

В РОАД предложили запустить программу утилизации машин старше 20 лет

Глава Ассоциации « Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеко лдин на отчетной пресс-конференции заявил, что организация предлагает запустить в России программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет.

Также, по его словам, электронный паспорт автомобиля должен быть дополнен историей жизненного цикла машины. В числе предлагаемых дополнений — цена автомобиля, показания одометра, сведения о ДТП, данные о техническом обслуживании с указанием даты и пробега, информация о замене деталей и жидкостей, сведения об обременениях и датах их установления и снятия.

В РОАД заявили, что усугубляется процесс старения российского автопарка. Если в 2015 году на долю автомобилей в возрасте более 10 лет приходилось около половины, то по итогам 2025 года она достигла 70% (33,2 млн единиц).

Ранее «За рулем» рассказывал о том, кто может заправляться на АЗС без очереди.