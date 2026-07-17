Названы самые важные автомобили для российского рынка за последние 30 лет

Перечислены ключевые автомобили в РФ за 5 временных периодов последних 30 лет

«Авто.ру» опубликовал итоги масштабного голосования, в котором участвовали обычные пользователи, автомобильные журналисты и профильные эксперты. Они определяли самые значимые машины – правда, не за всю историю сразу, а по отдельным временным отрезкам.

Инфоповод приурочен к юбилейному печатному выпуску «30 лет с автомобилями», о чем в пресс-службе компании сообщили 17 июля. Именно там и можно найти полные детали рейтинга, составленного по пяти разным периодам времени.

На деле получается любопытный срез того, что на самом деле запомнилось и автолюбителям, и профессионалам отрасли за три десятилетия. Ведь критерии «важности» у всех разные: одним подавай технологический прорыв, другим – культовый дизайн, третьим – просто ностальгию.

Кстати, организаторы решили не смешивать все эпохи в одну кучу. Вместо этого – пять отдельных топов, каждый под свою эру.

Для периода с 1996 по 2002 год важнейшей моделью стала Газель – машина, которая буквально «подняла» малый бизнес в девяностые и нулевые. Следом за ней в рейтинге разместились Mercedes-Benz S-Class (W140) и Toyota Land Cruiser 100.

В следующем временном отрезке (2003–2009) главной машиной народ назвал Ford Focus – ту самую первую доступную иномарку. Забавно, что второе и третье места с совсем небольшим отрывом поделили BMW X5 (E53) и Porsche Cayenne.

Пик автомобильного рынка России пришелся на короткий промежуток – с 2010 по 2013 год. В этот период главными стали Hyundai Solaris, Renault Duster и Volkswagen Polo Sedan.

А вот в отрезке с 2014 по 2021 год лидером оказалась Lada Vesta. На второй позиции расположилась Газель второго поколения, а на третьей – Tesla Model S.

Наконец, период с 2022 по 2026 год ознаменовался лавиной новых китайских брендов. Самым важным их представителем пользователи сочли Geely Monjaro. В тройку также попали Tank 300 и Lixiang L9.

О предпочтениях российских водителей «За рулем» ранее подробно сообщал.