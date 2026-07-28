Столичный парк такси — один из самых молодых в мире

Максим Ликсутов: почти 180 млн поездок на такси совершили пассажиры с начала года

С начала текущего года пассажиры столичного региона совершили порядка 180 миллионов поездок на такси.

Спрос в Москве и Подмосковье уверенно держится на уровне прошлогодних показателей. Парк подвижного состава увеличился до 205 тысяч автомобилей, при этом все водители такси регулярно проходят обязательную аттестацию и совершенствуют квалификацию.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать такси в столице. Благодаря комплексной работе и внедрению новых технологий сервис становится еще более востребованным у москвичей и гостей города. В связи с этим принимаем все необходимые меры, чтобы поездки с каждым годом становились комфортнее и безопаснее».

Высокий спрос эксперты объясняют планомерным обновлением таксопарка. На сегодняшний день средний возраст автомобилей составляет всего 3,1 года, что делает столичный парк одним из самых молодых в мире.

Развитие технологий также выводит сервис на новый уровень: пассажиры могут напрямую связаться с водителем, в реальном времени отслеживать маршрут и передавать геолокацию близким.

Для удобства разных категорий клиентов действуют специальные тарифы и опции – доступны поездки для маломобильных граждан, людей с нарушениями слуха и зрения, семей с детьми, путешественников с животными, а также перевозка крупногабаритного багажа и спортивного снаряжения.

Пользователи отдельно отмечают культуру вождения и общее качество поездок. Это стало возможным благодаря обязательной аттестации водителей, введенной в 2025 году: все они сдают экзамены по ПДД и отрабатывают действия в нештатных ситуациях.

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