Полный привод, российская сборка — новый кроссовер вышел в продажу

Кроссовер Esteo MX начали продавать в России по цене от 3 990 000 рублей

Марка Esteo официально открыла продажи кроссовера Esteo MX – цены стартуют от 3 890 000 рублей.

Это цена комплектации «Премиум» с учетом всех специальных предложений. Без них Esteo MX в версии «Премиум» дороже на 100 тысяч: цена «в лоб» составляет 3 990 000 рублей.

А кроссовер в более высокой комплектации «Флагман» без учета скидок обойдется в 4 290 000 рублей. Модель позиционируется как премиальная, является локализованной копией Exeed MX с собирается на бывшем заводе GM в Шушарах.

Напомним, габариты автомобиля составляют 4775 х 1890 х 1725 мм при колесной базе 2800 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне «взрослые» 210 мм. Все варианты Esteo MX – полноприводные. Под капотом – безальтернативный 2.0 турбо на 197 л.с. в паре с 8-ступенчатым гидроавтоматом. Уже в базовой версии – три экрана на центральной консоли и зимний пакет опций.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о составе обеих комплектаций Esteo MX.