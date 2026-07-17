Заправки начали распродавать в России: почему собственники избавляются от АЗС

Больше 150 АЗС по всей России выставили на продажу

За последний месяц на маркетплейсах, сайтах с объявлениями о коммерческой недвижимости и корпоративных порталах компаний появилось свыше 150 предложений о продаже автозаправочных станций. Об этом «Известиям» стало известно в ходе мониторинга рынка.

География продающихся объектов охватывает как минимум десяток регионов: Брянскую, Курскую, Самарскую, Ивановскую, Тамбовскую, Рязанскую, Новосибирскую, Владимирскую и Оренбургскую области, а также другие субъекты РФ.

Ценник на АЗС разнится кардинально – от 1 до 150 млн рублей. Итоговая сумма зависит от расположения, оснащения, срока работы станции и того, продается ли она вместе с франшизой. Впрочем, есть и совсем иной масштаб: в Уфе за 350 млн рублей пытаются продать целую сеть из 13 заправок под бензин, дизель и СУГ.

Почему собственники избавляются от активов

Как пояснили продавцы в беседе с «Известиями», главная причина – резкое ухудшение финансового положения. У многих владельцев накопились долги, и вырученные от продажи деньги пойдут именно на их покрытие. При этом возвращаться в этот бизнес большинство из них уже не намерены.

Продают АЗС и крупные нефтяные компании

Интересно, что свои заправочные станции тоже выставили на торги гиганты отрасли. Например, на сайте «Газпрома» значится реализация непрофильных активов – АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Собственником указано ООО «Газпром сеть АЗС», а цены варьируются от 940 тысяч до 13,4 млн рублей.

Не остался в стороне и «Лукойл». Объявления о продаже заправок размещены на его официальном портале. Речь идет об объектах в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае. Правда, конкретные цены в этих лотах не указаны. Зато на «Авито» можно найти заправку под франшизой этой же компании в городе Иваново – ее оценили в 51,5 млн рублей.

«Известия» направили официальные запросы в «Газпром» и «Лукойл» с просьбой прояснить мотивы продажи активов. Ответы пока не получены.

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