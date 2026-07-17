АВТОВАЗ завершил выпуск Нивы с двигателем 1.7

Последний внедорожник Niva Legend с мотором 1,7 литра сошел с конвейера АВТОВАЗа

Пресс-служба Волжского автозавода сообщила, что в Тольятти завершился выпуск автомобилей Lada Niva Legend с бензиновыми двигателями объемом 1,7 литра.

Далее по конвейеру АВТОВАЗа пойдут обновленные машины, которые имеют продольный мотор 1.8, блок и головка которого унаследованы от переднеприводных моделей АВТОВАЗа. Годом ранее точно такой же мотор с индексом ВАЗ-11184 получила Нива Travel. На заводе смену мотора на Ниве Legend называют третьей и самой глобальной. Это справедливо, ведь все предыдущие движки Нивы с объемом 1,6, 1,7 и 1,8 литра фактически вели родословную от ВАЗ-2101.

Запуск обновленной Нивы запланирован уже на грядущий понедельник 20 июля, в день 60-летия АВТОВАЗа. Вместе с мотором обновили многое – доработка коснулась более 350 деталей и узлов. Ну а по поводу последней Нивы 1.7 пресс-служба АВТОВАЗа выпустила прощальное видео.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о всех нововведениях в Ниве 1.8.